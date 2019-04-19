Кровля пятиэтажного дома загорелась в Красноярском крае

Крыша пятиэтажного жилого дома загорелась на площади почти 2 тыс. кв. метров в Канске в Красноярском крае, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Сообщается, что жильцов эвакуировали, всего в доме проживают 179 человек. Угрозы распространения огня на соседние строения и квартиры из-за горящей кровли нет, добавили в ведомстве.

Как отмечается, пожару присвоен второй ранг сложности, данные о причинах пожара не приводятся.

Ранее стало известно, что детский санаторий эвакуирован из-за лесного пожара под Благовещенском.