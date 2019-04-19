«Желтым жилетам» запретили протестовать рядом с Нотр-Дамом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/265/12096265/upload-AP_18349400934127-pic905-895x505-30547.jpg">

Префектура полиции Парижа запретила 20 апреля проводить очередную акцию протеста «желтых жилетов» вблизи собора Нотр-Дам-де-Пари, в котором 15 апреля произошел крупный пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

Как отмечается, запрет введен «из соображений безопасности», а также из-за «сбора следов и доказательств в рамках дела, открытого прокуратурой Парижа».

«Шествия, демонстрации и митинги, упомянутые в первом пункте (объявленные или запланированные представителями «желтых жилетов»), также запрещены ... в районе Нотр-Дама де Пари», — уведомили в полиции.

Ранее стала известна возможная причина пожара в Нотр-Даме.

В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.