«Желтым жилетам» запретили протестовать рядом с Нотр-Дамом
Префектура полиции Парижа запретила 20 апреля проводить очередную акцию протеста «желтых жилетов» вблизи собора Нотр-Дам-де-Пари, в котором 15 апреля произошел крупный пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.
Как отмечается, запрет введен «из соображений безопасности», а также из-за «сбора следов и доказательств в рамках дела, открытого прокуратурой Парижа».
«Шествия, демонстрации и митинги, упомянутые в первом пункте (объявленные или запланированные представителями «желтых жилетов»), также запрещены ... в районе Нотр-Дама де Пари», — уведомили в полиции.
Ранее стала известна возможная причина пожара в Нотр-Даме.
В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.