«Ъ»: экс-следователь ФСБ арестован по подозрению в вымогательстве взятки в биткоинах

Бывший следователь центрального аппарата Федеральной службы безопасности (ФСБ) Алексей Колбов был задержан по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Вместе с ним также был арестован действующий следователь ФСБ Сергей Белоусов.

Как отмечается, силовики подозреваются в вымогательстве взятки в размере 65 млн руб. у сына бывшего гендиректора ФГУП «Издательство ''Известия'' политолога Эраста Галумова Александра. По данным издания, эти средства Колбов и Белоусов хотели получить в биткоинах.

Уточняется, что Эраст Галумов в данный момент находится под следствием по делу о мошенничестве в особо крупном размере. За взятку силовики обещали не утяжелять обвинение политологу и не привлекать к ответственности его сына.

С заявлением в правоохранительные органы обратился сам сын Галумова, говорится в материале.