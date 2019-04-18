Россиянин случайно сжег 1,5 млн рублей, рассказали в ЦБ

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. Об этом сообщают «Новости Брянска» со ссылкой на заявление эксперта местного отделения ЦБ Людмилы Грицук.

По ее словам, мужчина на протяжении долгого периода копил деньги на квартиру и хранил их в металлическом чайнике. Однажды его супруга перепрятала деньги в старый диван, не предупредив супруга.

Спустя время мужчина захотел избавиться от старой мебели и сжег диван. Когда мужчина узнал о спрятанных сбережениях в диване, было слишком поздно: спасти удалось лишь 117 тыс. руб.

Грицук подчеркнула, что Банк России возмещает только купюры, которые сохранились как минимум на 55%.

Ранее сообщалось, что молодой хабаровчанин притворился журналистом и заимел 600 тысяч рублей.