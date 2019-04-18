Нотр-Дам не закроют для посетителей на время реконструкции

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Министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что Нотр-Дам-де-Пари, который пострадал от большого пожара, не будет закрыт на время восстановительных работ. Об этом сообщает BFM TV.

До этого французский президент Эммануэль Макрон заявил о желании провести реконструкцию Парижского собора за пять лет. Позже министр культуры добавил, что собор не будет закрыт на протяжении этого периода.

Однако он не уточнил, когда Нотр-Дам откроют для посетителей.

Ранее сообщалось, что настоятель Нотр-Дама анонсировал закрытие собора.