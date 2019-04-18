Белоруссия направила России ответные предложения по интеграции

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна давно направила Москве свои предложения по углублению интеграции. Об этом сообщает БелТа.

До этого премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета в Госдуме отметил, что Москва передала Минску свои предложения по интеграции, подчеркнув, что интеграция двух стран должна быть более весомой.

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«Мы уже давно направили наши ответные предложения. Они находятся на рассмотрении в Москве», — сказал Макей.

Он добавил, что рабочая группа изучит эти предложения, а после приступит к активной работе над реализацией концепции по углублению интеграции.

Премьер не уточнил, о каких предложениях идет речь, однако подметил, что они охватывают все сферы сотрудничества России и Белоруссии.