В Москве эвакуированы 6 тысяч человек из-за сообщений о «минировании»

Источник в правоохранительных органах проинформировал о том, что в разных районах Москвы были эвакуированы 6 тысяч человек в связи с поступлением сообщений о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, в настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. Среди эвакуированных зданий оказались Академия коммунального хозяйства и строительства, кинотеатр «Салют», а также здания по адресам Ярославское шоссе д. 26, Средняя Калитниковская ул., д. 30, ул. Смирновская д. 1, ул. Гольяновская 3а, корп. 1 и ул. Спартаковская, д. 2/1, стр. 3.

Ранее сообщалась, что Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании. Впоследствии оказалось, что сообщение о «минировании» было ложным.