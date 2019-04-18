Названы сроки отключения отопления в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, когда в столичном регионе начнется отключение горячей воды. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, воду начнут отключать, как только будет остановлена подача тепловой энергии.

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«Отключение воды будет вестись по графику — с мая по август», — сказал Бирюков.

Он добавил, что отключение воды будет везде, поскольку везде необходимо провести профилактику. Бирюков отметил, что отопление в столице отключат в конце апреля-начале мая.

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