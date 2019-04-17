Суд продлил срок ареста украинских моряков

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Лефортовский суд Москвы увеличил срок заключения 24 украинских моряков, которых задержали после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам судьи Сергея Рябцева, на три месяца продлен срок ареста в отношении 24 обвиняемых. Их будут содержать под стражей до 24 июля 2019 года.

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Ранее сообщалось, что Киев обратился в международный трибунал для освобождения украинских моряков.

5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.