Стало известно, как удалось спасти башни Нотр-Дама

Заместитель главы пожарной службы французской столицы Филипп Демэ рассказал, как удалось спасти башни Нотр-Дам-де-Пари, передает France Info.

По его словам, обрушение башен произошло бы, если пожарные службы действовали медленно.

«Если бы мы не были такими быстрыми, две башни бы упали», — добавил Демэ.

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Ранее была названа вероятная причина пожара в Нотр-Даме.

В результате пожара в соборе обрушились две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.