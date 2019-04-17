Москвич развел костер на кухне
Мужчина из Царицыно развел костер на кухне собственной квартиры. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Как отмечается, инцидент произошел 17 апреля на улице Кантемировская.
«На место происшествия вызвали пожарных, которые ликвидировали огонь», — рассказал собеседник агентства.
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Уточняется, что хозяин квартиры не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что мужчина размахивал горящим факелом в московском метро.