Мужчина выжил после падения на рельсы в метро Москвы
Мужчина выжил после падения на рельсы на станции «Красносельская» на Сокольнической ветке московского метро. Об этом сообщил представитель экстренных служб, передает РИА «Новости».
«... состояние пострадавшего и обстоятельства падения уточняются», — отметил собеседник агентства.
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Из-за падения мужчины было приостановлено движение. В данный момент оно введено в график, говорится в твиттере подземки.
Ранее сообщалось, что короткое замыкание произошло в тоннеле на оранжевой ветке метро Москвы.