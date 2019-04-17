Мужчина выжил после падения на рельсы в метро Москвы

Мужчина выжил после падения на рельсы на станции «Красносельская» на Сокольнической ветке московского метро. Об этом сообщил представитель экстренных служб, передает РИА «Новости».

«... состояние пострадавшего и обстоятельства падения уточняются», — отметил собеседник агентства.

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Из-за падения мужчины было приостановлено движение. В данный момент оно введено в график, говорится в твиттере подземки.

Ранее сообщалось, что короткое замыкание произошло в тоннеле на оранжевой ветке метро Москвы.