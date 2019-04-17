В расписании приморского аэропорта появился внеплановый рейс из КНДР

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В расписании аэропорта Владивостока появился внеплановый рейс из Пхеньяна, сообщает РИА «Новости».

Согласно расписанию аэровокзала, во Владивосток во вторник 23 апреля в 04.00 мск прилетит самолет Ту-204 из Пхеньяна. В агентстве отметили, что обычно данный самолет выполняет рейсы из КНДР по понедельникам и пятницам.

Ранее в российском МИДе подтвердили подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию. Ожидается, что северокорейский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным.