В США задержали 71-летнего мужчину по подозрению в 100 детских изнасилованиях

Полиция Луизианы задержала 71-летнего Харви Джозефа Фаунтэна, который по версии обвинения около ста раз совершал сексуальное насилие первой степени в отношении детей, сообщает CNN.

На телеканале рассказали, что он был задержан 9 апреля после того, как в полицию обратился неизвестный (его пол не называется) и заявил, что Фаунтэн насиловал его в детском возрасте. 71-летнего американца сначала заподозрили в 50 случаях изнасилований первой степени, однако впоследствии другие предполагаемые жертвы заявили о еще 50 изнасилованиях. Точное число возможных жертв Фаунтэна в настоящий момент не называется.

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В полиции Рапидс Пэриш добавили, что Фаунтэн совершал сексуальные преступления в 1970-80 годах.

Ранее сообщалось, что в США шотландец инсценировал свою смерть, чтобы избежать обвинения в изнасиловании.