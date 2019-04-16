В Иерусалиме загорелась мечеть

В Иерусалиме на территории мечети Аль-Акса произошло возгорание. об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию.

Отмечается, что возгорание началось в комнате охраны практически в одно время с парижским пожаром, а котором пострадал Нотр-Дам-де-Пари.

Реклама

По данным администрации, причиной пожара стала «неосторожность детей».

Возгорание оперативно потушили. В результате инцидента мечеть и люди не пострадали.

Ранее сообщалось, что пожар в Нотр-Даме полностью потушен.