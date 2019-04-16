Прикованный к дереву цепью скелет нашли в Подмосковье

В Московской области нашли скелет мужчины, который был прикован цепью к дереву. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, скелет обнаружили в лесу недалеко от поселка Черусти. Выяснилось, что останки принадлежат 32-летнему мужчине, который пропал без вести два года назад. Неизвестные соединили его руки сзади наручниками и прикрепили к ним металлическую цепь, при помощи которой его повесили на дереве.

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Уточняется, что смерть мужчины наступила около года назад. При этом в розыск его объявили весной 2017 года.

На настоящий момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы обнаружили скелет человека.