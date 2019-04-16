Прокурор Парижа высказался о причине пожара в Нотр-Даме

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В прокуратуре Парижа полагают, что пожар в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари не был преднамеренным. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление прокурора французской столицы Реми Хейтца.

«Ничего не говорит о том, что пожар был преднамеренным», — заявил Хейтц.

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Как отмечается, прокурор приехал к собору для того, чтобы самому руководить следственными действиями. Он подчеркнул, что были привлечены 50 сотрудников прокуратуры.

Ранее было названо число пострадавших при пожаре в Нотр-Даме.

Следователи допросили строителей, которые занимались реставрацией собора Парижской Богоматери. Прокуратура считает, что возгорание произошло на строительных лесах, расположенных у крыши собора. Ведется расследование по делу о неумышленном причинении ущерба в результате пожара.

Как сообщили, восстановление Нотр-Дама после пожара займет по меньшей мере десять лет.