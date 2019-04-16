Макрон обратился к нации в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари

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Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации по поводу пожара в парижском Нотр-Дам-де-Пари объявил о начале сбора средств на восстановление собора, сообщает Reuters.

По его словам, кампания по сбору средств начнется во вторник, 16 апреля.

«Нотр-Дам наша история, наша литература, часть нашего духа, место всех наших великих свершений, наших эпидемий, наших войн, наших освобождений, эпицентр наших жизней», — заявил Макрон.

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Он разделил «печаль» по поводу крупного пожара в соборе, призвав при этом гордиться, что Нотр-Дам был построен 800 лет назад и стал важной частью жизни Франции.

«Я торжественно заявляю: мы вместе его [Нотр-Дам] перестроим», — заключил Макрон.

Ранее появилось видео пожара внутри Нотр-Дама.

Также ранее стало известно, что экстренным службам удалось сохранить несущие конструкции собора. В настоящее время известно об одном пожарном, получившем серьезные ранения.