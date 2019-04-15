Макрон отложил обращение к нации из-за пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Президент Франции Эмманюэль Макрон отложил телевизионное обращение к нации, запланированное на 20:00 (21:00 мск) в понедельник, в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери, передает РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, Макрон собирался подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами «желтых жилетов».

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На месте работают пожарные команды. Вокруг здания создан периметр безопасности.

Причины возгорания пока неизвестны.