Рухнул шпиль Нотр-Дам-де-Пари

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В Париже при пожаре в Соборе Парижской богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) обрушился шпиль, передает РИА «Новости».

Возгорание произошло вечером 15 апреля в части собора, которая была закрыта строительными лесами из-за проведения реставрационных работ. Причины пожара неизвестны. На кадрах с места события видны клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики храма.

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Согласно имеющейся информации, движение на острове Сите, где находится собор, перекрыто. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что загорелся Нотр-Дам-де-Пари.