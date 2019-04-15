Число подозреваемых по делу о взрыве на химзаводе в Китае увеличилось до 26 человек

В Китае число подозреваемых по делу о взрыве на химзаводе в восточной провинции Цзянсу увеличилось до 26 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление партийного комитета города Яньчэн.

Отмечается, что до этого в причастности к взрыву на химзаводе подозревали девять человек.

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«К настоящему времени аналогичные меры приняты в общей сложности к 26 подозреваемым», — гласит заявление.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в химическом промпарке в КНР. В результате этого погибли 78 человек, а около 600 получили ранения разной степени тяжести.