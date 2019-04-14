Двух мужчин расстреляли в Подмосковье

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, передает РИА «Новости».

Сообщается, что на трассе на заднем сиденье автомобиля с огнестрельным ранением в живот нашли тело 32-летнего уроженца ближнего зарубежья, 36-летний знакомый погибшего был госпитализирован с касательным ранением головы.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия.