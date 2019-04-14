Задержанный в Испании экс-глава военной разведки Венесуэлы не признал вины

Бывший глава венесуэльской военной разведки, депутат правящей в стране Единой социалистической партии Уго Карвахаль, который был задержан в Испании, не признал вины. Об этом сообщает испанское агентство EFE со ссылкой на источники в суде.

Кархвалаль, который возглавлял в 2004-2008 годах военную разведку Венесуэлы, подозревается преступлениях, связанных с торговлей наркотиками.

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Также сообщается, что Карвахаль, ордер на арест которого был выдан Вашингтоном, не дал согласие на экстрадицию в США.

Ранее Карвахаль признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.