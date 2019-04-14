В Рио-де-Жанейро написали «Тотальный диктант»

Участники всемирной образовательной акции «Тотальный диктант» в Бразилии вновь проверили свое владение русским языком, сообщает ТАСС.

По мнению волонтера-координатора акции в Сан-Паулу Марины Синегуб, смысл «Тотального диктанта» выходит за рамки исключительно проверки собственных знаний. «Важно, что находящиеся вдали от России носители общей культуры имеют возможность объединиться в рамках такой масштабной идеи, идущей на пользу сохранения русского языка», - сказала она в беседе с корр. ТАСС. Сан-Паулу в этом году писал диктант в юбилейный пятый раз.

Реклама

В Рио-де-Жанейро «Тотальный диктант» проходит третий год и, по словам координатора Елены Серебряковой, пользуется стабильным успехом у соотечественников. Были и те, кто писали диктант семьями. «В прошлом году я допустила три ошибки, моя дочь - одну. В этом, думаю, ошибок может быть больше», - призналась участница акции Анна Голубева.

Синегуб, которая три предыдущих раза выступала в качестве чтеца и проверяющей, бегло просмотрев работы участников, отметила прогресс испытуемых в части орфографии. Больше сложностей по сравнению с прошлыми годами, по ее мнению, вызвали вопросы расстановки знаков препинания.

«Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция в форме свободного диктанта для всех желающих. Впервые он состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В 2018 году кампания прошла в 1021 городе, охватив 76 стран, ее участниками стали более 227 тысяч человек.