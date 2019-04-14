Солсбери назвали лучшим местом для жизни в Британии

Город Солсбери, ставший известным из- за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, назван лучшим местом для проживания в Англии в 2019 году, сообщает ТАСС.

Солсбери привлек внимание членов жюри «истинным духом коллективизма», который проявился особенно ярко после истории с отравлением Скрипалей. Отмечается, что Солсбери и без того является «очень привлекательным и гостеприимным городком». Здесь «расположен удивительный собор 13 века, находятся лучшие школы на юго-западе страны и потрясающий рынок».

Лучшим городом для проживания в 2019 году в Шотландии назвали Данди на северном берегу залива Ферт- оф-Тей.