МЧС объяснило россиянам, как тушить пожар на кухне

В МЧС рассказали, что загоревшийся на кухне жир нужно тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой, передает РИА «Новости».

Это связано с тем, что горящее масло может разлиться на большей площади, и пожар станет сложнее потушить, поэтому для борьбы с огнем нужно использовать сыпучие средства.

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Если запах дыма обнаружен в подъезде, надо по возможности найти очаг пожара и справиться с ним подручными средствами, однако не следует выходить из квартиры, если дым в подъезде очень сильный.

При возгорании входной двери снаружи необходимо изнутри поливать ее водой до прибытия пожарных.

Ранее МЧС посоветовало москвичам побыстрее выбросить елки.