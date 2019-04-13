Сгорел Украинский культурный центр в Канаде

Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон неподалеку от Торонто оказалось уничтожено пожаром, передает УНН со ссылкой на пожарное отделение Гамильтона.

Сообщается, что пожар произошел в субботу, 13 апреля, после 00.00 по местному времени (после 07.00 мск). Отмечается, что горение началось на втором этаже и распространилось на крышу.

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По имеющимся данным, в результате пожара обрушилась крыша и стены здания. Хотя пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние постройки, здание Украинского культурного центра полностью сгорело.

Ранее сообщалось, что из-за горящих полей под Киевом под угрозой оказались жилые дома.