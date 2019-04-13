Пожар начался на территории нацпарка «Лосиный остров»

На территории национального парка «Лосиный остров» в Подмосковье начался пожар, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, на территории горят порубочные остатки, общая площадь горения достигает 1 тыс. квадратных метров. Пожар тушат более 30 человек с использованием 10 единиц техники.

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«Происходит горение порубочных остатков и штабелей с бревнами на площади 1 тысяча квадратных метров», — рассказали в МЧС.

Подчеркивается, что на данный момент сведений о пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что жителям Новосибирска запретят ходить в лес из-за особого противопожарного режима.