Москвичам пообещали существенное потепление и дефицит осадков

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что на предстоящей неделе в столичном регионе ожидается потепление до 18°С, передает ТАСС.

По его словам, в первой половине недели сохранится прохладная погода, которая соответствует климатической норме. Существенного потепления следует ждать только 18-21 апреля, добавил синоптик.

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Варакин отметил, что в Москве и области наблюдается дефицит осадков, и пообещал, что на протяжении практически всей следующей недели осадков в регионе не ожидается.

Ранее россиянам посоветовали не убирать зимние вещи.