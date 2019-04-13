Мужчина сбросил чужого ребенка с третьего этажа парковки в ТЦ

В США молодой человек сбросил с третьего этажа парковки чужого пятилетнего ребенка. Об этом пишет Mirror.

Уточняется, что инцидент произошел в Миннеаполисе (Миннесота).

По данным издания, мужчина подошел к малышу, поднял и сбросил его. Мать ребенка, увидев это, стала кричать. Очевидцы рассказали, что видели на месте происшествия лужу крови.

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Отмечается, что прибывшие медики сообщили, что пятилетний мальчик жив. Его госпитализировали.

24-летнего подозреваемого обвиняют в покушении на убийство. В настоящее время выясняются причины его поступка.

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