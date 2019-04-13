Мужчина в инвалидном кресле поджег себя перед Белым домом

Мужчина на электрическом инвалидном кресле поджег на себе куртку перед Белым домом. Об этом говорится в сообщении в твиттере Секретной службы США.

Позднее в ведомстве добавили, что мужчину госпитализировали с повреждениями, не представляющими опасности для жизни.

Реклама

«Офицеры дивизии сразу же отреагировали, потушили огонь и оказали первую помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на Пенсильвания-авеню, которая проходит прямо перед Белым домом. Мотивы поступка мужчины в Секретной службе не уточнили.

Ранее сообщалось, что в Красноярске попытались поджечь здание администрации.