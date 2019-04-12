Столкновения полиции и демонстрантов начались в Алжире

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В центре столицы Алжира начались столкновения между протестующими и сотрудниками полиции. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.

Как отмечается, протестующие требуют отставки временного президента Алжира Абделькадера Бенсалеха и полной смены верхушки власти.

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При этом в акциях протеста участвуют десятки тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Алжире утвердили отставку президента.