Польша не пустила российский парусник в свои воды

<img src="//img.gazeta.ru/files3/950/10794950/flag-792067-pic905-895x505-25461.jpg">

Польша запретила российскому паруснику «Седов» вход в территориальные воды страны, передает РИА «Новости».

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара.

По ее словам, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял «отрицательное решение» в отношении парусника.

Реклама

Она также добавила, что пропуск «Седова» противоречит позиции Польши по Украине.

Ранее сообщалось, что Эстония не пустила в свои воды российский парусник из-за крымских курсантов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.