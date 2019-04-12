Польша не пустила российский парусник в свои воды
Польша запретила российскому паруснику «Седов» вход в территориальные воды страны, передает РИА «Новости».
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара.
По ее словам, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял «отрицательное решение» в отношении парусника.
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Она также добавила, что пропуск «Седова» противоречит позиции Польши по Украине.
Ранее сообщалось, что Эстония не пустила в свои воды российский парусник из-за крымских курсантов.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.