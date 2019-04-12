Полиция оштрафовала девушку за пустые жалобы, после чего ее нашли мертвой

19-летняя британка Шана Грис пять раз сообщала в полицию о преследовании со стороны бывшего бойфренда, после чего получила штраф за «пустые жалобы», сообщает Newsweek.

Сассекская полиция оштрафовала Грис «за трату времени полицейских». После этого она была найдена мертвой. Убийца перерезал девушке горло, после чего попытался сжечь тело.

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Семья жертвы требует правосудия.

«Наша дочь обратилась в полицию за защитой, но там с ней обошлись как с преступником. Она стала жертвой некомпетентности полиции и ее пренебрежительного отношения к жизни Шаны», — заявили родители 19-летней погибшей.

Убийца девушки, Майкл Лэйн, приговорен к пожизненному заключению. Лэйн установил GPS-трекер на автомобиль жертвы. Он также украл ее ключи, чтобы проникнуть в дом Грис, пока она спит. Позже выяснилось, что на преследования Лэйна пожаловались 13 других женщин.

Ранее в Британии осудили наркомана за убийство 100-летнего ветерана нацистских концлагарей.