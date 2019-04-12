Названы самые вымирающие регионы России

Российский вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Министерства труда и соцзащиты заявила, что в 2018 году самый высокий уровень смертности был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях. Слова Голиковой передает РИА «Новости».

При этом, по словам вице-премьера, самая низкая смертность была отмечена в Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах. Голикова добавила, что в общей сложности смертность выросла в 32 регионах.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше умирать.