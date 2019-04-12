Генпрокуратура назвала причину пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

Замыкание электропроводки названо причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где в прошлом году погибли 60 человек заявили в Генеральной прокуратуре России. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, 25 марта 2018 года на 4-м этаже торгово-развлекательного центра возник пожар в результате замыкания электропроводки.

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Генпрокуратура направила в суд первое уголовное дело по факту пожара.

Ранее СК передал в прокуратуру первое уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня».

25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.