Путин поздравил философов

Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем коллектив Института философии РАН, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что за девяностолетним юбилеем стоит постоянный труд «многих поколений ученых», который позволил добиться развития «уникальных традиций отечественной философской школы».

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«Сегодня вы <...> постоянно расширяете круг изучаемых тем, важных для современного общества», — говорится в поздравительной телеграмме.

В поздравлении Путина также отмечается, что Институт философии РАН поддерживает «талантливую молодежь» и оказывает содействие в «развитии международного гуманитарного сообщества».

Ранее Путин поздравил буддистов с лунным Новым годом.