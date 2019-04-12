СК предложили не сажать врачей за ошибки

Следственный комитет (СК) России и Национальная медицинская палата захотели в новой статье Уголовного кодекса о врачебных ошибках прописать наказание, отличное от лишения свободы, сообщается на сайте СК.

Члены совместной рабочей группы пришли ко мнению, что при расследовании случаев врачебных ошибок не следует использовать термин «ятрогения» (ухудшение физического или эмоционального состояния человека, ненамеренно спровоцированное медработником), так как он не отражает «суть преступлений в сфере здравоохранения».

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«В связи с позицией Национальной медицинской палаты о том, что «за неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме», рабочей группой проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления в проекте статьи», — говорится на сайте.

Отмечается, что речь идет об изменениях в статье УК России 124.1.

В июле прошлого года сообщалось, что СК предложил ввести в УК статью 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)».