В МВД подтвердили бегство на Украину двух боровшихся с наркотиками полицейских

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что двое ростовских полицейских сбежали на Украину и попросили политическое убежище в соседней стране. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, руководство МВД вызвало для дачи пояснений четырех ростовских сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков. Она отметила, что их заподозрили в причастности к делу о сети аптек в Ростове-на-Дону, которые торговали наркосодержащими препаратами под покровительством правоохранителей.

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«Двое из них к назначенному времени в подразделение собственной безопасности не явились», — сказала Волк.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на Госпогранслужбу сообщали, что двое российских полицейских сбежали на Украину. В ведомстве утверждали, что россияне решили сбежать на Украину из-за «принципиальной позиции» по противодействию преступности.