Винник объявил о возобновлении голодовки в Греции

Россиянин Александр Винник, находящийся под арестом в Греции почти два года, заявил, что возобновляет голодовку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое решение он принял в связи с отказом Пирейского суда в Греции выпустить его из-под стражи.

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«...я продолжаю голодовку. Я не вижу соблюдения моих прав», — заявил Винник.

По его словам, он видит лишь «пренебрежение его правами», а также «неуважение» к нему. Таким способом он хочет привлечь внимание компетентных людей к своему делу, подчеркнул россиянин.

Ранее сообщалось, что Винник уже устраивал голодовку, за время которой он потерял в весе более семи килограмм.