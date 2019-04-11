Путин призвал совершенствовать контрразведку
Президент России Владимир Путин заявил, что одной из главных задач ФСБ является совершенствование контрразведывательной деятельности. Слова Путина передает РИА «Новости».
Помимо контрразведки, считает Путин, ФСБ следует более активно работать в области антикоррупционной работы, а также совершенствовать систему охраны государственной границы и «бескомпромиссно» действовать в области борьбы с терроризмом.
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Президент подчеркнул, что ответственность ФСБ «велика».
Ранее Путин рассказал о планах зарубежных разведслужб в России.