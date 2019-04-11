Путин призвал совершенствовать контрразведку

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Президент России Владимир Путин заявил, что одной из главных задач ФСБ является совершенствование контрразведывательной деятельности. Слова Путина передает РИА «Новости».

Помимо контрразведки, считает Путин, ФСБ следует более активно работать в области антикоррупционной работы, а также совершенствовать систему охраны государственной границы и «бескомпромиссно» действовать в области борьбы с терроризмом.

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Президент подчеркнул, что ответственность ФСБ «велика».

Ранее Путин рассказал о планах зарубежных разведслужб в России.