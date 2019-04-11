В Судане выпустили всех политзаключенных

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Свергнувшие суданского президента Омара аль-Башира военные выпустили всех политических заключенных из тюрем страны, сообщает Reuters со ссылкой на местное агентство SUNA.

«Служба национальной безопасности и разведки объявила об освобождении всех политических заключенных по всей стране», — говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что из тюрем были выпущены также задержанные участники протестов, прошедших в стране в последние дни.

Количество освобожденных людей не уточняется.

Ранее в Кремле заявили, что внимательно следят за ситуацией в Судане.