В Судане выпустили всех политзаключенных
Свергнувшие суданского президента Омара аль-Башира военные выпустили всех политических заключенных из тюрем страны, сообщает Reuters со ссылкой на местное агентство SUNA.
«Служба национальной безопасности и разведки объявила об освобождении всех политических заключенных по всей стране», — говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что из тюрем были выпущены также задержанные участники протестов, прошедших в стране в последние дни.
Количество освобожденных людей не уточняется.
Ранее в Кремле заявили, что внимательно следят за ситуацией в Судане.