Москвич разрезал голову болгаркой во время ремонта

Москвич был госпитализирован с травмой головы после неосторожного обращения с углошлифовальной машиной, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вечером 9 апреля в столичную больницу доставили москвича 1987 г. рождения с резаной раной лобной области. Мужчина пояснил, что в своей квартире на ул. Кировоградская во время домашнего ремонта случайно повредил голову диском «болгарки», — сказал он.

Пострадавшему оказывают необходимую медпомощь, полиция выясняет обстоятельства случившегося.