СК начал проверку по факту взрыва в многоэтажке Екатеринбурга
Следствие начало проверку по факту взрыва в многоэтажном доме в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по Свердловской области.
Уточняется, что пострадавшие были доставлены в больницу. В настоящий момент им оказывается медицинская помощь.
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«В ходе проверки следствием СКР будут проверены все возможные версии произошедшего», — отметили в ведомстве.
Ранее была названа основная версия причины взрыва в доме в Екатеринбурге. Инцидент мог произойти из-за самогонного аппарата, который был обнаружен в квартире. Также рассматривается версия того, что причиной взрыва могла стать установка для нагрева натяжных потолков.