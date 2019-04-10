СК начал проверку по факту взрыва в многоэтажке Екатеринбурга

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Следствие начало проверку по факту взрыва в многоэтажном доме в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по Свердловской области.

Уточняется, что пострадавшие были доставлены в больницу. В настоящий момент им оказывается медицинская помощь.

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«В ходе проверки следствием СКР будут проверены все возможные версии произошедшего», — отметили в ведомстве.

Ранее была названа основная версия причины взрыва в доме в Екатеринбурге. Инцидент мог произойти из-за самогонного аппарата, который был обнаружен в квартире. Также рассматривается версия того, что причиной взрыва могла стать установка для нагрева натяжных потолков.