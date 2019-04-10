Зоозащитники требуют наказать вахтовиков, надевших на оленя каску и жилет

Зоозащитники требуют наказать вахтовиков на Ямале, которые надели на молодого северного оленя каску и рабочий жилет. Об этом сообщает Рен ТВ.

Как отмечается, мужчины поймали животное и насильно одевали его в свою форму, в шутку называя его «начальником». Происходящее они снимали на видео. Затем оленя отпустили, и он убежал в неизвестном направлении.

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Подчеркивается, что молодой олень может не суметь снять каску, и в этом случае ему грозит гибель.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье овчарку похоронили заживо.