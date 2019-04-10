Короткое замыкание произошло в тоннеле на оранжевой ветке метро Москвы

В тоннеле на Калужско-Рижской линии московского метро произошло короткое замыкание в электрооборудовании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

«В тоннеле в 15-ти метрах от станции «Академическая» произошло короткое замыкание кабеля на площади один погонный метр», — уточнил собеседник агентства.

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Он добавил, что затем случилось небольшое возгорание, однако его быстро ликвидировал машинист поезда.

Ранее сообщалось, что сбой произошел на оранжевой ветке метро Москвы.