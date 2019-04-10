Свадебные фотографы назвали признаки скорого развода

Свадебные фотографы описали случаи на свадьбах, которые, по их мнению, указывали на серьезные проблемы во взаимоотношениях молодоженов. Об этом они написали на портале Reddit.

Как отмечается, один из наиболее частых ответов — это неуважение к интересам друг друга во время фотосессии. Так, один из фотографов рассказал ситуацию, когда на свадьбе мужчина хотел съемку, стилизованную под Дикий Запад, однако его возлюбленная категорически отвергла эту идею. Вместо этого пара снялась с йоркширским терьером. По словам фотографа, мужчина вскоре позвонил ему и сообщил, что подает на развод.

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Другой фотограф отметил, что излишняя молчаливость одного из новобрачных на торжестве также может являться тревожным знаком. По его словам, во время одной из церемонии бракосочетания жених все время молчал и практически не улыбался. Вскоре пара рассталась.

Более того, к расставанию может привести выкладывание в соцсети снимков с обилием фотошопа. Так, по мнению одного фотографа, это говорит о неуверенности в отношениях и своем партнере.

Ранее сообщалось, что в Кувейте пара развелась через три минуты после свадьбы.