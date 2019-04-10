Британский магазин обвинили в расизме из-за шоколадных утят

В Великобритании сеть супермаркетов обвинили в расизме из-за пасхальных шоколадных утят. Об этом сообщает Sky News.

На полках магазинов Waitrose появились шоколадные утята — из белого, молочного и темного шоколада. При этом у каждого утенка было свое «имя». Так, утенка из белого шоколада назвали «пушистым», из молочного — «хрустящим», а из темного — «гадким».

Реклама

Некоторые покупатели возмутились, а соцсети раскрутили скандал. Как отмечается, покупатели приняли утенка из темного шоколада за представителя негроидной расы и возмутились тем, что производитель назвал его гадким.

Уточняется, что сеть британских супермаркетов принесла извинения, заявив, что не намеревалась кого-либо оскорбить, и пообещала заменить упаковку продукта.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке оскорбление прически приравняли к расизму.