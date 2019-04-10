Более 20 детсадовцев заразились кишечной инфекцией в Санкт-Петербурге

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 21 воспитанник детского сада заразился острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы Роспотребнадзора по городу.

Как отмечается, девять детей были доставлены в больницу.

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«Клинически заболевания протекают в виде гастроэнтеритов, энтероколитов... Деятельность детского сада приостановлена», — добавили в сообщении.

По данным агентства, в детском саду организовали комплекс противоэпидемических мероприятий, а также провели медицинское освидетельствование контактных детей и персонала детского сада.

Ранее сообщалось, что в Дагестане из-за инфекции были госпитализированы 104 человека.