Более 20 детсадовцев заразились кишечной инфекцией в Санкт-Петербурге
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 21 воспитанник детского сада заразился острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы Роспотребнадзора по городу.
Как отмечается, девять детей были доставлены в больницу.
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«Клинически заболевания протекают в виде гастроэнтеритов, энтероколитов... Деятельность детского сада приостановлена», — добавили в сообщении.
По данным агентства, в детском саду организовали комплекс противоэпидемических мероприятий, а также провели медицинское освидетельствование контактных детей и персонала детского сада.
Ранее сообщалось, что в Дагестане из-за инфекции были госпитализированы 104 человека.