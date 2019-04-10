Правозащитники зафиксировали рекордно низкое число смертных казней

Amnesty International зафиксировала снижение смертных казней в прошлом году на 31%, следует из доклада международной правозащитной организации.

Отмечается, что количество смертных казней в мире снизилось с 993 в 2017 году до 690 в 2018-м. По информации Amnesty International, показатель прошлого года является рекордным как минимум за последнее десятилетие.

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«В целом данные за 2018 год показывают, что применение смертной казни определенно снижается и что по всему миру предпринимаются эффективные шаги для того, чтобы положить конец этому жестокому и бесчеловечному наказанию», — говорится в докладе.

Ранее СМИ сообщали о планах ввести мораторий на смертную казнь в Калифорнии.